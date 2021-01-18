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Лавров перенёс коронавирус в лёгкой форме

Политика » Власть » Правительство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что у него есть антитела к коронавирусу, поскольку он уже переболел недугом в лёгкой форме.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку", — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД отметил, что перед прохождением вакцинации планирует проконсультироваться с врачами.

Автор: Алексей Корнеев
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