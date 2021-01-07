Опубликовано рождественское поздравление Владимира Путина

Рождественское поздравление Владимира Путина распространила для СМИ пресс-служба Кремля. Президент назвал Рождество "чудесным праздником" и отметил важность духовных ценностей.

Путин рассказал, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии занимаются в том числе важнейшей работой по воспитанию новых поколений, работают над сохранением межрелигиозного диалога.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения. Искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", — приводят слова Путина на сайте kremlin. ru.

Также на сайте уточняют, что в Рождественскую ночь президент прибыл на богослужение в храм Николая Чудотворца. После завершения службы президент подарил храму икону «Господь Вседержитель».