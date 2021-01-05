Путин обозначил ключевую цель работы правительства

Ключевая цель, ради которой работают как правительство, так и в целом органы власти, была озвучена на одном из совещаний Владимиром Путиным.

Президент отметил, что ключевым моментом работы чиновников можно считать проработку и решение различных социальных вопросов. В частности, подчеркнул Путин, нужно создавать условия для лучшей жизни людей.

"В конечном-то счёте цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы, решение вопросов социального характера", — высказался президент в рамках совещания, на котором как раз рассматривались социальные вопросы.

Кроме того, уверен российский лидер, нужно снижать безработицу, восстанавливать рынок труда и в целом работать над тем, чтобы россияне имели стабильный заработок. Также в приоритете демографическая политика, уточнил президент.