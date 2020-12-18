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"Парадокс Набиуллиной": власти поставили ЦБ в тупик

Политика

Работа по увеличению объёмов "дешёвых денег", столь нужных экономике, из-за проблем с курсами валют обернулась стартом ценников "в космос". И власти оказались в интересном положении: отвечать, скорее всего, придётся главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

"Парадокс Набиуллиной": власти поставили ЦБ в тупик

Ситуация парадоксальна: ранее предпринятые попытки влить как можно больше "дешёвых денег", которые были так нужны как госкомпаниям, так и бюджету, привело к росту цен — а от этого занервничали даже в Кремле. Перед ожидаемыми в 2021 году выборами высокие цены — явно не то, что нужно властям.

Таким образом, ЦБ оказался в тупике — и эксперты сходятся во мнении, что лучшим шагом в данном случае станет пассивное наблюдение. Сохранив ключевую ставку на уровне в 4,25%, Набиуллина сможет выиграть немного времени: цены всё равно "заморозят", а уже с февраля можно будет снова искупать госкорпорации в дешёвых займах.

Из этого прогноза можно сделать интересный вывод: инфляцию продолжат "разгонять". И чем это обернётся весной, когда "оттает" вся "ценовая заморозка", посмотреть будет очень любопытно.

Автор: Константин Шапров
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