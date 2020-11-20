"Оболванили бандеровщиной": в Крыму ответили на провокацию Киева

В Крыму отреагировали на провокационную риторику советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына. Напомним: политик сообщил, что возвращение Крыма позволит "вернуть крымчанам мозги".

С ответом на провокацию выступил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов. Он отметил: уж точно не Киеву говорить о "промывании мозгов", поскольку на Украине многие "оболванены бандеровщиной".

"Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты…", — высказался Мурадов.

По словам политика, только понимание того, что у двух народов общая судьба, поможет выдержать то давление, которое стараются создать в Киеве для разрыва отношений.

По материалам сайта regnum.ru.