В Крыму отреагировали на провокационную риторику советника главы офиса президента Украины Сергея Куницына. Напомним: политик сообщил, что возвращение Крыма позволит "вернуть крымчанам мозги".
С ответом на провокацию выступил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов. Он отметил: уж точно не Киеву говорить о "промывании мозгов", поскольку на Украине многие "оболванены бандеровщиной".
"Действительно, надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей судьбе, истории и пониманию предательства украинской элиты…", — высказался Мурадов.
По словам политика, только понимание того, что у двух народов общая судьба, поможет выдержать то давление, которое стараются создать в Киеве для разрыва отношений.
По материалам сайта regnum.ru.
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