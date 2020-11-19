Украина готовится отправить крымчан в концлагеря?

Депутаты украинской Верховной рады работают над законопроектом, связанным с положением военнопленных и интернированных лиц во время войны.

Проект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период", по сути санкционирующий создание концлагерей для военнопленных и "интернированных гражданских лиц", гласит, что интернированными лицами могут стать сами граждане, которые "готовят агрессию против Украины, находящихся на территории Украины".

По сути, речь будет идти — сразу — о жителях Донбасса или россиянах.

Как пишет обозреватель "Царьграда" Владимир Хомяков, если в стране проходят факельные шествия, то это фашизм. В такой исторической логике страна рано или поздно приходит к необходимости создания концлагерей.

Закон даст СБУ право ещё до всякой "агрессии" отправить в концлагерь гражданина иностранного государства, которого посчитает "представляющим опасность для Украины".

В проекте прямо написано, что их будет много — планируется перевозка к месту отсидки вагонами по железной дороге.

Вспоминается фраза "Крым будет украинским или безлюдным". Донбасс, видимо, должна постигнуть та же участь.

Западу, разумеется, наплевать, поскольку первые концлагеря для гражданских лиц создали англичане в ходе англо-бурской войны. Изобретение появилось там, а подход, согласно которому изначальное превосходство одних народов над другими якобы даёт первым моральное право, — это, разумеется, сплошное общее благо и прогресс человечества.

Россиянам нужно понимать, что планы имеют тенденцию становиться действиями. Эрдоган отлично порезвился в Карабахе, а РФ получила себе вторую Сирию у границы. Стоит добавить, что в октябре 2021 года истекает столетний срок, на который по договору от 1921 года Грузии была передана Аджария. Вполне возможны попытки силой решить вопрос с Южной Осетией и Абхазией. В Молдавии прозападная Майя Санду может сдать Приднестровье.

Если добавить в этот перечень "точек нестабильности" Белоруссию и Киргизию, то Россия окружена точками нестабильности.

Нужно также учитывать, что Запад и не собирается вести с РФ прямую войну.

В наличии имеется Турция с её неоосманскими имперскими амбициями. И таких турций не меньше десятка. Так что России нужно мобилизовать резервы, перестать называть "партнерами" совсем не партнеров и начать мыслить выгодами не своих корпораций, а "имперскими" интересами державы.

Только тогда у нее будут шансы выжить в современном мире, а не обнаружить себя на свалке истории.