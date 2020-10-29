Силуанов: мы покажем Западу, как выходить из кризиса

Если у стран Запада есть проблемы с коронавирусом и его последствиями для экономики, Россия может помочь. На своём примере наши власти показывают, как можно выправлять экономический дисбаланс и избегать "перепадов".

Комментируя ситуацию на Западе, где пандемия уже привела к многомиллиардным убыткам, министр финансов России Антон Силуанов подчеркнул: страны ЕС используют слишком "мягкие" методы в части поддержки экономики.

"Резкий выход, конечно, будет характеризоваться тем, что мы можем подорвать основы стабильности и основы экономики. В то же время и долгий выход, как это, мы видим, происходит в ряде стран Запада с развитыми экономиками, тоже имеет риски. Потому что длительный выход усиливает дисбаланс в экономике, длительный выход может подорвать и перспективы роста", — высказался Силуанов.

Политик отметил: решения стран Запада для России не подходят.