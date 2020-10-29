Европа готовится к "году без Рождества"

Вторая волна коронавируса заставляет Европу снова вспоминать про радикальные меры борьбы с пандемией. Германия и Франция готовы к вводу режима карантина, в Испании объявлен режим ЧС, другие страны "на подходе". Пополнила список и Бельгия. Страны останутся без Рождества?

Главный эпидемиолог Бельгии Марк ван Ранст сообщил: Рождество действительно под угрозой. Эксперт предложил перенести его на июль в целях безопасности.

Напомним: в Бельгии "рождественский сезон" традиционно стартует как раз в ноябре, когда по всей стране открываются небольшие рождественские базары. В этом году из-за коронавируса их запретят. Также в стране просят всех работать из дома, если это возможно, и пореже выходить на улицы.

Также рождественские мероприятия отменяют во Франции и Германии: