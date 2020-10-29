Безпалько: России в Белоруссии пора действовать на опережение

Протесты, которые никак не утихнут в Белоруссии, могут привести к очень неприятным последствиям и создать у границ России постоянный очаг напряжённости. "Волна протестов" только начинается, рассказал политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По мнению Безпалько, у Лукашенко не осталось шансов сохранить кресло президента. Схемы с "назначением нужных людей", в том числе своего сына, на ключевые посты в руководстве, ничего не даст, уверен эксперт.

"Как бы он ни цеплялся за власть и президентское кресло, ему придётся уйти. Стране грозят смута и хаос", — рассказал Безпалько.

Эксперт считает, что России пора работать на опережение, чтобы минимизировать возможные проблемы.

"Там не работают наши НКО и НПО, но зато работают западные организации вроде USAID, запрещённый у нас в стране", — уточнил Безпалько.

Резюмировал он просто: единственный шанс для Белоруссии — интеграция с Россией. А России, в свою очередь, важно создать "привлекательный образ", иначе общество не согласится на такое решение.