Путин: амбулаторным больным с коронавирусом дадут бесплатные лекарства

Правительство поддержит людей, которые заболели коронавирусом и остались лечиться дома. Для них будут бесплатно выдаваться нужные лекарства. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

По данным "АиФ", поручение правительству на финансирование данного мероприятия уже выдано. Вопрос, по словам Путина, нужно решать в максимально сжатые сроки, поскольку его обсуждали уже не один раз.

"Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами, и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме. Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением", — заявил президент.

Ранее Путин рассказал, что регионы получат дополнительные средства на закупку средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и прочее). На это выделят 10 млрд рублей.