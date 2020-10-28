Путин: мы не говорим о второй волне коронавируса

Стало известно мнение Владимира Путина о второй волне коронавируса. Общаясь с членами правительства, глава государства подчеркнул: многие регионы только сейчас испытали первую волну, а до некоторых не дошла и она.

"Мы не говорим о какой-то второй волне, но мы совсем недавно обсуждали: до некоторых регионов ещё первая волна только докатывается, по мнению специалистов", — сообщил Путин.

Российский лидер отметил: власти "держат руку на пульсе" и внимательно следят за ситуацией в стране. Именно это позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы.

В качестве дополнительной меры поддержки президент выделил 10 млрд рублей для регионов — на эти деньги будут закуплены маски, перчатки и прочие средства защиты. Также отдельным переводом будут профинансированы закупки лекарств для тех, кто уже заразился коронавирусом.