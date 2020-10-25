Путин ничего не знает о сотрудничестве сына Байдена с Батуриной

Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о сотрудничестве вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной с сыном кандидата в президенты США Джо Байдена Хантером Байденом.

Напомним, во время теледебатов президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена "подкупили русские". Он рассказал, что сын Байдена сотрудничал с Еленой Батуриной.