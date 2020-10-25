Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знает о сотрудничестве вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной с сыном кандидата в президенты США Джо Байдена Хантером Байденом.
Напомним, во время теледебатов президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена "подкупили русские". Он рассказал, что сын Байдена сотрудничал с Еленой Батуриной.
"Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у неё были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнёрами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", — объяснил российский лидер.
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