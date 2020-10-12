Глава Минтруда: ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется

Политика, проводимая российскими властями в части поддержки занятости, даёт свои плоды: октябрь ознаменовался приостановкой роста людей, встающих на учёт в центры занятости.

Об этом достижении рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

"Мы видим, что ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется. Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришёлся на сентябрь месяц", — рассказал Котяков.

Он уточнил:

в сентябре вставших на учёт было 3,7 млн;

уже к 9 ноября их стало 3,6 млн.

Однако с цифрами и выкладками Котякова, как ни парадоксально, не согласны жители РФ. Ситуация на рынке труда скорее с трудом "балансирует на грани", чем "стабилизируется":

более 50% россиян согласны работать больше, лишь бы сохранить зарплату;

на 71% вырос поток вакансий, предполагающих удалённую работу, которая по силам и возможностям далеко не всем;

с середины апреля по середину мая уровень безработицы вырос в 2 с лишним раза.

Таким образом, можно констатировать: безработица в перспективе действительно будет расти медленно, а то и "отрицательно". Потому что увольнять, похоже, больше некого...