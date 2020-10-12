Политика, проводимая российскими властями в части поддержки занятости, даёт свои плоды: октябрь ознаменовался приостановкой роста людей, встающих на учёт в центры занятости.
Об этом достижении рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
"Мы видим, что ситуация на рынке труда более-менее стабилизируется. Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришёлся на сентябрь месяц", — рассказал Котяков.
Он уточнил:
Однако с цифрами и выкладками Котякова, как ни парадоксально, не согласны жители РФ. Ситуация на рынке труда скорее с трудом "балансирует на грани", чем "стабилизируется":
Таким образом, можно констатировать: безработица в перспективе действительно будет расти медленно, а то и "отрицательно". Потому что увольнять, похоже, больше некого...
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