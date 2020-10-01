В Госдуме предложили новую налоговую льготу

Депутат Госдумы Василий Власов, член комитета по бюджету и налогам, предлагает ввести налоговые льготы — снизить налог на доход — для предпринимателей, не достигших 30-летнего возраста.
Как рассказал парламентарий, письмо с изложением инициативы уже направлено им Максиму Решетникову, главе Минэкономразвития.
"Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения в 1% от дохода сроком на 5 лет", — написано в документе (цитата RT).
Воспользоваться льготой — если предложение будет одобрено — смогут молодые бизнесмены, которые создали у себя не менее 5 рабочих мест.
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