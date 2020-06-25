Власов: отказавшимся от места в детсаду нужно выплачивать пособия

В Госдуме предложили сделать возможным отказ от места в детском саду в пользу денежных выплат.

Депутат Василий Власов предложил идею, которая поможет избавиться от очередей на места в детском саду.

Власов считает, что родителям нужно предоставить возможность отказа от детского сада ради МРОТ на время, которое ребенок не будет проводить в детском учреждении.

В случае если родители передумают и решат отправить ребенка в детский сад, они смогут также использовать эту возможность, снова встав в очередь.