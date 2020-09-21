Депутат Госдумы предложил компенсировать оплату частных детских садов

Депутат Госдумы Евгений Федоров подготовил и отправил министру просвещения Сергею Кравцову письмо, в котором предложил компенсировать родителям затраты на частные детские сады.

По мнению политика, получить бесплатные места сегодня очень сложно — это успевают сделать далеко не все родители. Поэтому в семейном бюджете возникает ещё одна расходная статья, причем весьма существенная.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребёнком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений", — указаны факты в тексте письма.

Со схожей задумкой выступал в июне 2020 депутат Госдумы Василий Власов. Согласно плану Власова, всем семьям, которые откажутся от предоставляемых детскими садами услуг, необходимо будет выплачивать один МРОТ в месяц.