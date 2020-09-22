В МВД передумали вводить ответственность за оскорбления полиции в сети

Эксперты МВД по неизвестным причинам решили свернуть проект закона, по которому всех оскорбивших полицейских в сети ждало наказание.

"МВД отказалось от дальнейшей его разработки, рассматриваться он не будет", — уточняют источники ТАСС в ведомстве.

При этом проект был достаточно проработан, чтобы успешно пройти сначала обсуждение, а потом и экспертизу на предмет коррупции. А началась история еще в 2019 году: тогда в МВД захотели "уточнить гарантии правовой защиты" полицейских.

"Уточнять" решили с размахом: всем, кто оскорбил полицейских, светила бы та же статья КоАП, что и за оскорбление органов государственной власти. Штраф по ней весьма суровый: от 30 до 300 тысяч либо арест на 15 суток. Конкретно за оскорбление полицейских планировалось ограничиться штрафом в 100 тысяч.

Интересно, что разработка велась по поручению главы МВД Владимира Колокольцева.