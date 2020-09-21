Виктор Похмелкин: "За многими изменениями в ПДД стоит корыстный умысел"

Почему велосипедам и скутерам нужна госрегистрация, о самых полезных изменениях в ПДД и о борьбе за улучшение ситуации на дорогах рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Читайте начало интервью:

Дайте регистрацию!

— Мало того, что у электромобилей и скутеров нет регистрационных знаков, еще в поправках возраст упоминается плюс алкогольное опьянение. Слишком много всего в кучу смешали.

— Предлагается всё правильно. Но, как всегда, совершенно не продуман механизм. Если транспортное средство не зарегистрировано, доказать ничего невозможно. Это как пешеходы. Много пешеходов наказывают за нарушение ПДД? Единицы. Сам наблюдал, как эти акции проводят. Водителя останавливают за нарушение ПДД и заодно выписывают ему протокол пешехода-нарушителя по договорённости. И так отчитываются о выполнении плана. Потому что пешеход не обязан вам представляться, а задержать вы его не имеете права, если что-то серьёзное не случилось.

Так же и владельцы транспортных средств, о которых мы говорили, не обязаны представляться и иметь при себе документы, в отличие от водителя, для которого отсутствие водительского удостоверения уже нарушение. И по базе легко установить владельца машины.

Поэтому начинать надо с государственной регистрации этих транспортных средств. Но только для тех, кто собирается ездить по проезжей части.

Не надо ничего менять

— Какие инициативы были бы сейчас наиболее актуальными?

— Я бы особо ничего не менял. Есть претензии к Кодексу об административных правонарушениях. Но я боюсь даже заикаться, потому что как только что-то скажешь, сделают с точностью до наоборот.

Я бы дал нам пожить хотя бы год-два без изменений. Надо регистрацию вводить безусловно. И дальше ответственность тех, кто выезжает на проезжую часть. А что касается всего остального, то точечно нужно менять организацию движения:

там знаки приоритета поменять,

тут поставить светофор.

Это кропотливая, повседневная работа на конкретных территориях. Она даст плоды и в борьбе с пробками, и в предупреждении ДТП.

А вот за изменениями ПДД мы устали следить. Вчера одно, завтра другое, послезавтра снова то, что было вчера.

Помните знак "шипы"? Это просто коммерческий проект, который дал заработать не знаю уж кому огромные деньги. Заставили водителей на год покупать знак, цены выросли запредельно. А на следующий год отменили. Никто нам деньги не вернул. Для каждого водителя относительно небольшие деньги, но в целом по стране собрали огромную сумму. Такие вещи нельзя допускать. Для этого нужен мораторий.

Недавно кто-то из руководителей Госавтоинспекции сказал, что хорошо бы ввести мораторий на все изменения, но его быстро заглушили. Потому что за многими изменениями стоит корыстный умысел.

Водители — это удобная дойная корова. Мы много за что платим, ну, заплатим ещё и за это.

— Были за последние несколько лет полезные нововведения?

— Из того, что было за последние 10 лет, — правила обгона стали более разумными. Правда, они были скорректированы Пленумом Верховного Суда РФ в негативную сторону отчасти, но в целом стали лучше. До этого обгоном считалось опережение слева и справа, с выездом и без выезда на встречную полосу движения. Это слишком строго. Сейчас обгон стал квалифицироваться гораздо точнее. Изменение было сделано в 2013–2014 годах. Это действительно рационально и эффективно. Разрешили обгон тихоходных транспортных средств, даже несмотря на наличие запрещающего знака.

Оправдывает себя фото- и видеофиксация. Конечно, иногда бывают ошибки. Но в целом вытеснение с помощью камер сотрудников ГАИ с дорог — это явление позитивное. Его следует поддерживать при условии, что установщики камер будут преследовать не желание собрать как можно больше штрафов, а желание предупредить ДТП.

— На днях столкнулся опять со слаломом на дорогах: обгоняют то справа, то слева. У нас обещали, что специальную программу сделают, но, по-моему, ничего не сдвинулось с места.

— У нас ввели понятие опасного вождения. Доказать его на практике очень сложно. Сделана программа или нет, я не знаю. Надо людей наказывать за нарушения, которые реально можно доказать. Вот какие нарушения совершает "слаломист":

нарушение правил разметки (через сплошную переезжает). Выявили — наказывайте;

превышение скорости. Выявили — наказывайте.

То есть не можете доказать комбинацию в целом — наказывайте за отдельные нарушения. Это позволяют камеры. И на машинах видеорегистрация есть.

Есть специальные приложения, куда могут люди посылать информацию, и по ней ГАИ должна работать. Главная проблема — это отсутствие желания у сотрудников дорожной полиции. Лишнего им не хочется делать: это же надо проверять, доказывать. Даже если нашли машину, это же не официальная камера с автоматической фото- и видеофиксацией, когда можно сразу "письмо счастья" направлять собственнику автомобиля. Здесь надо устанавливать:

машину,

водителя,

кто прислал жалобу,

потому что в суде водитель может сказать: "А кто меня обвинил? Покажите мне этого человека".

Нам нужна другая дорожная полиция. Пока не будет высокопрофессиональной, некоррумпированной, ответственной дорожной полиции, даже самые прогрессивные нововведения не будут действовать.

Постепенные улучшения

— В чём вы видите роль Движения автомобилистов России?

— Мы стараемся выполнять роль инспекторов там, где это возможно, где к нам прислушиваются, и давать профессиональную оценку явлениям, действиям и событиям. В некотором роде адвокатская и нормотворческая деятельность: защита людей, попавших в трудную ситуацию, пострадавших от государства. Пробиваться очень тяжело. Конечно, было легче, когда у меня был депутатский мандат, законодательная инициатива.

Сейчас нам важнее не столько свои идеи привнести, сколько не допустить того, с чем мы не согласны.

Первое почти невозможно. Второе — кое в чём удаётся.

— На качество дорожного покрытия вы можете повлиять?

— Конечно. В каждом регионе, где у нас есть отделение, работа идёт. Где-то более эффективно, где-то менее. Где-то наших людей встречают приёмочные (как в Волгоградской области). Где-то наоборот — на пушечный выстрел не пускают.

Это одна из самых острых проблем. Какие-то улучшения наблюдаются на федеральных дорогах, надо быть объективными, но на региональных и местных дорогах ситуация гораздо хуже.

— В некоторых городах Подмосковья появляются дорожки для велосипедистов. А вот в других местах с этим тяжело. Ситуация изменится?

— Если мы хотим развивать безопасный велоспорт, обязательно нужны дорожки для велосипедистов. Повсеместно. Тогда у всех будет своё:

у пешеходов — тротуары,

у автомобилистов и мотоциклистов — проезжая часть,

у велосипедистов и самокатчиков — велосипедная дорожка.

Каждый на своём участке имеет приоритет. Но там, где они пересекаются, есть специальные правила, в зависимости от того, что это: перекрёсток, зебра, светофор. Это было бы оптимально. А пока у нас велосипедисты ездят то по проезжей части, то по тротуарам, они мешают и водителям, и пешеходам.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова