Виктор Похмелкин: у велосипедиста и скутериста должен быть полис ОСАГО

Почему поправки в ПДД требуют широкого обсуждения, и что означают новые требования к тонировке, стоянке на островках безопасности и езде на скутерах, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

О тонировке и островках безопасности

— Виктор, в Рунете активно обсуждаются поправки к правилам дорожного движения. Появились пять главных правил. Во-первых, уменьшили тонировку, точнее, вернули старые стандарты.

— Да. Это непринципиальное изменение. Общий подход остался прежним: лобовое стекло нельзя тонировать ни при каких условиях, все остальные должны иметь определенную пропускную способность. В наибольшей степени можно тонировать заднее стекло.

— Есть мнение, что слишком много поправок сразу появилось, и человек может растеряться. Вы согласны?

— Да. Правила дорожного движения должны быть одним из самых стабильных нормативно-правовых актов в стране, потому что люди десятилетиями привыкают ездить по определенным нормам, требованиям, критериям. И неожиданные изменения застают врасплох миллионы людей. Когда у нас изменились правила проезда перекрестка с круговым движением (сделали, как в Европе), получили довольно большой всплеск ДТП на перекрестках.

Поэтому в ПДД надо сто раз отмерить, прежде чем что-то менять. Пусть даже и в сторону, как считают авторы, улучшений.

Положение одних водителей может улучшаться, а других при этом — ухудшаться. Тут все взаимосвязано.

Я сам, извините за непопулярное слово, либерал по своим взглядам, но применительно к ПДД я махровый консерватор.

— Второй пункт касается островков, где нет знака "Стоянка запрещена". Как бы вы могли это объяснить?

— Сначала надо смотреть, как закон будет толковаться. До сих пор на островках безопасности машинам разрешалось вставать в силу вынужденных обстоятельств:

что-то сломалось,

водителю стало нехорошо.

Но многие ушлые водители стали пользоваться этими островками как местами для обычной стоянки. Поставили и пошли по своим делам. Но это ненормально, когда машина стоит посреди движения.

Сейчас предполагается, что стоянка на таких островках будет запрещена независимо от того, есть там знак или нет, а просто в силу самих правил. Допускается только вынужденная остановка по конкретным причинам и на строго определенном месте.

Напомню, что у нас остановка только до 5 минут. Свыше 5 минут — это уже стоянка.

— А кто будет это контролировать?

— Как всегда, сотрудник Госавтоинспекции. Естественно, будет элемент субъективности. Это надо сидеть с секундомером, вычислять и потом доказывать, что не было вынужденной причины. Но если, например, машина оставлена на довольно большой срок, ясно, что водителя в машине нет, то это уже стоянка. К таким водителям будут применяться меры административной ответственности по новым правилам. Я не скажу, что много было таких нарушений. Но может случиться, что кому-то действительно понадобилось срочно остановиться. И он этим островком воспользоваться не может, потому что там стоит машина, в нарушение правил поставленная на долгий срок. Поэтому должен быть специальный запрет и ответственность.

— Виктор, насколько широко общественность обсуждала эти нововведения?

— У нас вообще не принято широко обсуждать нововведения. Все это делается келейно. Каких-то якобы экспертов приглашают. Чаще всего дают готовое решение от государственного органа. Эти последние поправки идут от Минтранса.

ПДД надо очень широко и основательно обсуждать. Понятно, что решение принимает правительство. Но до этого желательно выслушать как можно больше людей:

специалистов,

юристов,

транспортников,

просто водителей с опытом, которые разбираются в вопросе и, главное, будут эти ПДД исполнять.

И уже взвесив и сопоставив все доводы и аргументы, уполномоченные лица будут принимать решение. Я был депутатом Госдумы I-IV созывов. Несмотря на то, что я квалифицированный юрист, я всегда советовался со своими избирателями, когда речь шла о серьезном законе. Не только чтобы узнать, кто за, кто против, а чтобы выяснить дополнительные аргументы в пользу той или иной точки зрения.

О скутерах

— Движение автомобилистов России в последнее время выступало с какими-то инициативами, поправками?

— Во-первых, мы уже устали это делать, если честно, потому что крайне редко наши инициативы принимаются, а если принимаются, то чаще всего выдаются за чью-то чужую инициативу.

Во-вторых, наша задача не в том, чтобы что-то новое провести, а чтобы отстоять хотя бы то что есть. Есть масса проблем, связанных с дорожным движением:

дороги,

топливо,

налоги,

ОСАГО.

Но что касается правил, то самое лучшее сегодня — это ничего не менять и дать нам хотя бы несколько лет пожить стабильно в условиях одних и тех же правил, норм и ответственности, к которым водители привыкли.

— Вернемся к тем пяти поправкам. Что вы скажете по поводу скутеров и им подобных средств передвижения?

— Конечно, хорошо, когда устанавливают скорость и ответственность. Но возникает вопрос, как это будет фиксироваться. Понятно, как всё фиксируется применительно к мотоциклам и автомобилям. Есть государственный регистрационный знак, он зафиксирован с помощью фото- и видеофиксации либо посредством других данных, в том числе свидетельских показаний. Находят владельца или лицо, которое непосредственно управляло этим транспортным средством, и привлекают его к ответственности. А вот самокаты, скутеры госрегистрации не подлежат, номера им не выдаются. Как это будет контролироваться, большой вопрос.

Я за то, чтобы любое транспортное средство, которое появляется на проезжей части, было зарегистрировано, имело опознавательный знак.

Более того, его владелец должен иметь полис ОСАГО. Сколько раз уже самокатчики, велосипедисты становились виновниками ДТП. Водители и транспортные средства получают повреждения в результате аварий, а возместить ущерб некому, потому что ОСАГО не распространяется:

на велосипедистов,

самокатчиков,

скутеристов.

Это большая проблема. Либо вы на самокатах и велосипедах ездите по велосипедным дорожкам, и там у вас полный приоритет. Либо, если вы выехали на проезжую часть, будьте вооружены так же, как все остальные водители. Если вы стали участником ДТП, на вас распространяются соответствующие требования. Это многих бы отвадило от выезда на проезжую часть. Легче стало бы всем.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова