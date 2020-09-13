Через 50 лет правительство России в большей степени будет состоять из женщин.

Это спрогнозировал политолог Алексей Чеснаков.

"Я вообще считаю, что через 50 лет в Правительстве РФ будет большинство женщин. Я считаю, что женщины сейчас малоактивны в политике. Дело в том, что большинство женщин продолжают оставаться заложницами той самой ролевой модели семьи: все же хотят, с одной стороны, сделать карьеру, с другой — создать семью. Это же тоже важно", — пояснил эксперт.