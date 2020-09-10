Путин планирует собрать комиссию по делу Навального

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что в ходе последнего телефонного разговора с Путиным обсудил в том числе ситуацию вокруг Навального.

"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию", — сообщил Конте.

Политик также подчеркнул, что Путин готов совместно работать с немецкими властями. При этом российский президент отметил, что бездоказательные обвинения по делу Навального недопустимы, а Россия заинтересована в расследовании всех подробностей случившегося.

В ходе беседы политики также обсудили вопросы, касающиеся Белоруссии и Ливии. Затронули и меры, которые страны принимают для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что Навальный сегодня вышел из комы и может говорить. По словам врачей, политик помнит всё, что с ним случилось, до момента потери сознания в самолёте. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, отметила, что информация о Навальном в СМИ "содержит ряд неточностей", но каких именно — пока не уточнила.