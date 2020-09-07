Иностранцам разрешено прописывать у себя мигрантов

В России вступил в силу закон, позволяющий гражданам других государств, у которых на территории нашей страны есть недвижимость в собственности, "прописывать" у себя других иностранцев.

Напомним, данный закон президент подписал еще в июне. Адо этого изменения были внесены в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ".

Что изменилось в правилах для мигрантов

Начиная с 7 сентября, любой гражданин иностранного государства, владеющий квартирой или домом в России может выступать в роли принимающей стороны для других иностранцев и лиц, гражданства вовсе не имеющих, предоставляя им жильё.

Более того, согласно новому закону, те иностранцы, кто приезжает в Россию по госпрограмме переселения соотечественников, проживающих за рубежом, теперь не обязаны вставать на учет по месту пребывания,если не планируют жить там более месяца.

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