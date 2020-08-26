Рэнд Пол твёрдо уверен в том, что если следующим главой Соединённых Штатов станет Байден, Америку неминуемо ждут новые военные конфликты. По словам политика, об этом говорят почти все предыдущие политические решения Джо Байдена.
"Байден проголосовал за начало войны в Ираке, которую президент Трамп давно уже называет худшей геополитической ошибкой нашего поколения. Я боюсь, что Байден вновь выберет войну. Он поддержал войны в Сербии, Сирии, Ливии. Джозеф Байден продолжит проливать нашу кровь и тратить наши деньги. Президент Трамп же вернет наших героев домой", — заявил сенатор на общенациональном предвыборном съезде республиканцев.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.