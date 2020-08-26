Рэнд Пол: Байден развяжет новые войны

Рэнд Пол твёрдо уверен в том, что если следующим главой Соединённых Штатов станет Байден, Америку неминуемо ждут новые военные конфликты. По словам политика, об этом говорят почти все предыдущие политические решения Джо Байдена.