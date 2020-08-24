Губернатор Ростовской области пообещал Путину хороший урожай

Сокращение объёмов сельхозпродукции в Ростовской области вызывает обеспокоенность президента России. Этот вопрос Владимир Путин поднял на видеоконференции с главой региона Василием Голубевым.

Президент отметил, что падение идёт уже третий год подряд.

"И в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается сельхозпроизводство. Да, Ростовская область — это крупный промышленный регион, но это южный регион тоже, сельхозрегион, а на фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом. Что происходит в этой сфере?" — спросил Путин.

Голубев обещал, что в этом году негативную тенденцию удастся переломить.

Владимир Путин также отметил, что в регионе сокращается численность населения, несмотря на то, что это климатически благоприятный регион. Причем сокращение идёт даже большими темпами, чем в целом по стране. Кроме того, в регионе отмечается недостаток врачей.