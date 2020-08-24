Численность населения России снижается, отметил Путин

Несмотря на то что в России уделяют большое внимание проблемам демографии, численность населения страны снижается. Этому способствуют объективные обстоятельства.

"К сожалению, после определенного подъема (здесь мы отмечали положительные тенденции), в связи с целым рядом в том числе и объективных обстоятельств, у нас наблюдается сокращение численности постоянного населения. В Ростовской области, несмотря на то что это южный, благоприятный климатически регион, сокращение происходит даже в большем объеме, чем в среднем по стране ", — сказал глава государства на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Путин также обратил внимание губернатора на ситуацию с социальной инфраструктурой в области.

"Количество врачей в Ростовской области на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", — сказал президент.

Глава государства также обратил внимание на растущую безработицу, снижение роста строительства и падение показателей в сельском хозяйстве ростовского региона.