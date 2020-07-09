В ГД внесли законопроект о наказании за склонение в Сети к наркотикам

Депутаты Госдумы законопроект об ужесточении ответственности за склонение в Сети к употреблению наркотиков. Максимальное наказание может составлять до 15 лет лишения свободы.

По словам депутата Василия Пискарева, интернет значительно повышает степень общественной опасности данного вида преступления. В связи с этим в законопроекте предлагается установить, что если склонение к употреблению наркотиков приведет к смерти двух и более лиц, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

"Разрабатывая эти поправки, мы действовали в соответствии с поручением президента и положениями Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2020 года. Принятие закона поможет очистить интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению", — добавил Пискарев.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что необходима унификация законодательств интернет-среды.