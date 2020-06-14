Россия выходит из тяжелой эпидемиологической ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса, с минимальными потерями.
С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.
"Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. И выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай бог, чтобы так и дальше было", — сообщил президент.
Путин подчеркнул, что правительство и главы регионов работают "как одна команда".
"Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказал: "Не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным", — добавил глава государства.
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