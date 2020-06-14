Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Россия выходит из тяжелой эпидемиологической ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса, с минимальными потерями.

С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

"Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем. И выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай бог, чтобы так и дальше было", — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что правительство и главы регионов работают "как одна команда".