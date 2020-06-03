"Единая Россия" призывает заморозить стоимость услуг ЖКХ

С 1 июля в России могут не измениться платежи по ЖКХ. Традиционно в это время в стране пересматривают и увеличивают цены на содержание жилья, отопление, водоснабжение.Ввести мораторий на повышение цен предложил губернатор Ставропольского края.

"Есть кардинальное предложение — ходатайствовать о неподъеме платежей за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Мы разные цифры видим — 2,7%, 4%. Потенциально это неправильно. Очень бы хотелось, чтобы мы на этот год — очень сложный год для всех, — ввели мораторий на подъем платежей за ЖКХ. Это будет и людьми нормально воспринято, и хозяйствующими субъектами", — заявил Владимир Владимиров, который также является секретарем регионального отделения партии "Единая Россия".

Будет ли внесено на рассмотрение Госдумы такое предложение, пока неизвестно. Сейчас представители партии будут консолидировать предложения по ЖКХ.

Между тем россияне стали потреблять больше ресурсов ЖКХ и меньше за них платить. Так, средний чек за услуги ЖКХ в апреле упал на 14%. А вот траты на газ и электричество выросли, так как выросло их потребление.