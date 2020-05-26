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Источник Правда.Ру

Министр строительства России вылечился от коронавируса

Политика » Власть » Правительство

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписался из больницы после полного выздоровления от коронавируса и приступил к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая", — рассказали в ведомстве.

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Лжепрокуроры из Адыгеи промышляли телефонным мошенничеством

Происшествия » Парад мошенников

Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.

Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство и, чтобы замять уголовное дело, предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.

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Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусу

Политика » Власть » Правительство

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что похудел благодаря коронавирусной инфекции. Он также поделился тем, что регулярно занимается йогой и гимнастикой.

"Здоровье у меня отличное, жаловаться не на что. Каждый день занимаюсь спортом, делаю либо гимнастику, либо йогу. Стараюсь держать себя в форме. Кстати, благодаря коронавирусу еще и похудел. Стараюсь держать вес поменьше. Потому что когда ты меньше весишь, быстрее бежишь", — отметил чиновник.

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Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

Политика » Власть » Правительство

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с выплатами медикам за работу в условиях пандемии коронавируса.

После своего выступления глава государства передал слово главе правительства Михаилу Мишустину и поздравил его с выздоровлением от коронавируса.

"Я хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе. Я вас поздравляю, что вы эту заразу побороли", — рассказал президент.

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Медведеву в образе Сейлор Мун сравнили с Билли Айлиш

Спорт » Фигурное катание

Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.

Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.

В список вместе с Медведевой вошли:

  • модель Тейлор Хилл;
  • певица Билли Айлиш;
  • певица Холзи;
  • актриса Эмили Бетт Рикардс.

Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:

  • чемпионат России;
  • чемпионат Европы;
  • финал "Гран-при";
  • чемпионат мира.

В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.

билли айлиш фигурное катание евгения медведева

Экономику планируют спасать досрочной отправкой части россиян на пенсию

Политика » Власть » Правительство

Одним из пунктов плана по восстановлению экономики России после пандемии коронавируса, разработанного Минэкономразвития, значится смягчение условий выхода на досрочную пенсию.

Об этом сегодня сообщили "Известия" со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Как пишет издание, Минэкономразвития уже направило свои предложения на рассмотрение в правительство.

Что там есть по поводу досрочных пенсий

Ведомство предлагает уже до конца текущего года отправить на пенсию тех россиян, кому до "законного" выхода остается три года.

Напомним, сейчас такое право на "досрочную" пенсию есть у тех:

  • кто потерял работу за два года до пенсионного возраста, а также женщинам и мужчинам;
  • у кого рабочий стаж 20 и 25 лет соответственно.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала, что начиная со следующего года, вероятно, уменьшатся выплаты накопительной части пенсий. Об этом подробнее — здесь.

досрочная пенсия минэкономразвития
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