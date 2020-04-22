СМИ: голосовать по поправкам в Конституцию будем летом

Перенос народного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса вовсе не означает, что про эту тему власть забыла. Возможные даты мероприятия обсуждаются в кабинетах Кремля.

По данным "Коммерсанта", наиболее вероятно, что голосовать россияне будут либо в конце июня, либо в начале июля.

Как пишет издание со ссылкой на собственный источник в правительстве, сейчас рассматриваются даты:

24 июня — годовщина Парада Победы;

8 июля — День семьи.

В обоих случаях это среда.

Но, подчеркивает источник "Ъ", все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.