Перенос народного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса вовсе не означает, что про эту тему власть забыла. Возможные даты мероприятия обсуждаются в кабинетах Кремля.
По данным "Коммерсанта", наиболее вероятно, что голосовать россияне будут либо в конце июня, либо в начале июля.
Как пишет издание со ссылкой на собственный источник в правительстве, сейчас рассматриваются даты:
В обоих случаях это среда.
Но, подчеркивает источник "Ъ", все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
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