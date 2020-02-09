Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о приоритетном направлении работы правительства Михаила Мишустина. По его словам, главная задача нового правительства - это исполнение поручений российского президента Владимира Путина, которые он представил в послании к Федеральному собранию.
"Осваиваемся, всё идёт по плану. Фокус - на выполнение поручений президента", - заявил Чернышенко в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".