Чернышенко озвучил приоритеты правительства Мишустина

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о приоритетном направлении работы правительства Михаила Мишустина. По его словам, главная задача нового правительства - это исполнение поручений российского президента Владимира Путина, которые он представил в послании к Федеральному собранию.