Россия возобновит диалог с Польшей при условии деполитизации истории

После того, как Министерством обороны России были опубликованы рассекреченные архивные документы об освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков, Польша заявила, что Россия хочет сотрудничать "по сложным вопросам истории".

Официально это сегодня прокомментировал российский МИД.

"Из Варшавы прозвучали противоречивые заявления от истеричного отрицания непреложных фактов до утверждений, что российская сторона проявляет, мол, этим готовность к возобновлению работы двусторонней Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, и деятельности Комиссии историков", - написано в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты напомнили польской стороне, что история может обсуждаться исключительно исходя из документальных источников. И именно нечестные попытки "переписать" историю стали причиной того, что Россия инициировала прекращение двустороннего диалога.

После чего были "заморожены" многие механизмы российско-польского сотрудничества.

"В данном контексте шаги по выправлению ситуации должны исходить от Варшавы", - считают в МИДе.

И,как особо отмечено в комментарии, Польше надо отойти от политизации прошлого и вернуться к "основанному на фактах" пониманию истории.