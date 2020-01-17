Мишустин и Медведев пообщались с членами уходящего правительства

Сегодня в Доме правительства состоялась рабочая встреча двух премьер-министров России: нового и бывшего.

Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев общались "с глазу на глаз" больше часа. Затем вместе вышли к членам правительства.

"Старые" министры работают до формирования нового правительства

Напомним, что хотя кабмин и ушел в отставку в полном составе 15 января, до того времени, когда будет сформировано новое правительство, продолжают исполнять свои прежние обязанности.

Медведев поблагодарил своих, уже бывших, подчиненных "за ответственный подход к работе" и пожелал "максимальных успехов" тем, кто придет на смену: