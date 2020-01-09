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В Госдуме намерены освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ

Политика

В ЛДПР разработали и внесли в Госдуму законопроект, согласно которому участники Великой Отечественной войны освобождаются от платы за жилье.

Предложил инициативу депутат Госдумы Андрей Кузьмин в преддверии 75-летия Великой Победы. Он считает, что это дань уважения всем участником войны, и льготы, для них следует закрепить в законе.

В законопроекте предусмотрено освобождение участников ВОВ от оплаты за пользование и содержание жилых помещений, взносов на капитальный ремонт, платы за коммунальные услуги независимо от жилищного фонда.

Кузьмин отмечает, что дополнительные расходы из федерального бюджета в 2020 году на выполнение этого закона составят более 577 миллионов рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил о необходимости продумать варианты дополнительной поддержкой ветеранов и участников Великой Отечественной войны 2020 году, в котором страна отметит юбилей  Победы над нацистской Германией.

Темы лдпр госдума рф юбилей победы плата за жилье участники войны
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