Введенные в советское время льготы будут сохранены в рамках программы по ускорению экономического роста в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время большого ежегодного интервью.
Глава правительства отметил, что нельзя отменять льготы и преимущества, которые люди получали еще во время Советского Союза. "Такие акты сохранятся до тех пор, пока мы их не ретранслируем в современные акты", — сказал Дмитрий Медведев.
По словам премьер-министра, советские льготы не попадут в массовом порядке под "регуляторную гильотину" — законодательную реформу, согласно которой будут отменены уставшие и неактуальные нормативно-правовых акты, запущенные правительством.
Также премьер-министр отметил важность снижения административных барьеров, мешающих экономическому росту в стране.
Напомним, прямую трансляцию ежегодного "Разговора с Дмитрием Медведевым" ведет YouTube-канал и телеканал "Россия 24".
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.