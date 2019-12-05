Российское правительство сохранит советские льготы

Введенные в советское время льготы будут сохранены в рамках программы по ускорению экономического роста в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время большого ежегодного интервью.

Глава правительства отметил, что нельзя отменять льготы и преимущества, которые люди получали еще во время Советского Союза. "Такие акты сохранятся до тех пор, пока мы их не ретранслируем в современные акты", — сказал Дмитрий Медведев.

По словам премьер-министра, советские льготы не попадут в массовом порядке под "регуляторную гильотину" — законодательную реформу, согласно которой будут отменены уставшие и неактуальные нормативно-правовых акты, запущенные правительством.

Также премьер-министр отметил важность снижения административных барьеров, мешающих экономическому росту в стране.

Напомним, прямую трансляцию ежегодного "Разговора с Дмитрием Медведевым" ведет YouTube-канал и телеканал "Россия 24".