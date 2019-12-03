Песков назвал закон о предустановке отечественного ПО антимонопольным

В Кремле закон о предустановке отечественных программ на электронные устройства отождествляют с антимонопольной деятельностью, отметил Дмитрий Песков.

"Россия ни от кого не отгораживалась ни в интернете, ни в чем. В интернете невозможно ни от кого отгородиться, и у нас нет такой цели", -заверил Песков.

И, как он заметил, закон о предустановке отечественного ПО не имеет значения "отгораживаться". Смысл его отождествляется с понятием антимонопольная деятельность, что практикуется широко во всем мире, объяснил Дмитрий Песков.

Президент РФ подписал закон вчера, 2 декабря. ОН вступит в силу с 1 июля 2020 года. Незадолго до подписания Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники попросила не утверждать закон. В ассоциации считают, этот документ приведет к монополизации в сфере разработки российских программ, а также к усилению дезинтеграции внутри Евразийского экономического союза.