Госдума РФ расширит географию действия налога для самозанятых

В Госдуме РФ в I чтении приняли законопроект, которым предполагается внести изменения в закон о специальном налоговом режиме.

С 1 января 2020 года в эксперименте будут участвовать еще 19 российских регионов, среди них: Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Нижегородская, Омская, Новосибирская, Ростовская области и др.

Для самозанятых граждан, которые оказывают услуги или осуществляют продажи товаров физлицам, налоговая ставка будет равна 4%.

Для граждан, оказывающих услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям — 6%.

Ранее данный эксперимент для самозанятых граждан проводился в Московской, Калужской областях, Москве и Татарстане.

Сообщается, что в настоящее время количество самозанятых составляет 260 тысяч человек. 50% из них до этого не декларировали свой доход, то есть были в теневом секторе экономики.

Фото: twitter. com