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В Совбезе оценили попытки ограничить роль России в мире

Политика

Фальсификация истории, уничтожение памятников героям войны, принижение роли России — все это попытки переформатировать нашу память и ограничить российское влияние на мировые процессы.

Так считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его мнению, попытки организаторов данного процесса становятся все более настойчивыми.

Николай Патрушев также отметил, что попытки принизить вклад СССР и государств Содружества в достижении победы в Великой Отечественной войне становятся более активными. Необходимо защищать наследие победы от искажений и спекуляций правдивыми, историческими фактами.

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