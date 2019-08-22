Левада-центр: 19% россиян верят в свое влияние на решения властей

Только 19% россиян считают, что способны повлиять на принятие важных государственных решений. Еще 31% опрошенных уверены в своем влиянии на решения местных властей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Левада-центра.

По словам социологов, нынешние результаты оказались несколько ниже исторического максимума минувшего года, когда доля граждан, верящих в свое политическое влияние, составляла 20 и 33% соответственно.

"Декларируемый рост поддержки представлений о влиянии - во многом попытка заявить, что "мы есть" и "у нас есть мнение". Такая форма канализации раздражения и недовольства, которая отмечается в периоды нестабильности и кризисов", - считают специалисты, передает агентство "РБК".

Молодые люди, а также граждане с высшим образованием чаще остальных считают, что могут влиять на власти страны и региона. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет такое мнение выразили 31 и 44%, а в группе старше 55 лет - лишь 16 и 25%. Среди опрошенных с высшим образованием доля подобных ответов составляет 22 и 34% против 17 и 26% у респондентов с образованием ниже среднего.

Социологи объясняют это тем, что у молодежи еще не накопилась усталость от политики, которая вынуждает концентрироваться на выживании, а не думать об изменениях к лучшему. Важную роль играет и рост популярности альтернативных источников информации - социальных сетей.