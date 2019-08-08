Татарстанское отделение "Справедливой России" подало в Верховный суд республики иск, в котором содержится требование отменить регистрацию списка кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость на выборах в местный Госсовет.
В СР заявляют, что в документах, которые были представлены в ЦИК, партия не указала идентификационные номера налогоплательщиков, а такое нарушение - основание для снятия с предвыборной гонки.
Суд рассмотрит иск в четверг.
Напомним, в единый день голосования 8 сентября будут выбирать 100 депутатов Госсовета, половину из которых - по партийным спискам. ЦИК региона уже зарегистрировал списки 7 политических сил - "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, "Партии роста", "Коммунистов России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".
Общее число кандидатов депутаты - 438 человек, из них почти 240 идут на выборы по партийным спискам.
Источник фото: Правда.ру
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