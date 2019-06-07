Избирательная кампания обойдется бюджету Татарстана в 306 млн рублей. Большая часть этой суммы пойдет на оплату труда сотрудников избиркомов.
Выборы в республике будут проходить по смешанной системе: 50 депутатов избираются по единому избирательному округу, мандаты распределят между партийными списками, еще 50 - по одномандатным округам.
В день выборов будет введена система "Мобильный избиратель", то есть жители региона голосовать за понравившихся им кандидатов смогут там, где им удобно.
На выборах депутатов в Госсовет ожидается очень большое число наблюдателей - до 25 на каждом участке. Кроме того, во всех помещениях избиркомов установят видеокамеры.
Добавим, на выборах главы РТ в 2020 году жители региона смогут проголосовать на цифровых участках из любого региона страны.
Источник превью: сайт "Единой России"
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