Среди подписей 22 кандидатов в МГД нашли почти 340 "мертвых душ"

У 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке выявлено 339 подписей людей, которых уже нет в живых.

Глава столичного избиркома Валентин Горбунов заявил, что зампредседателя ЦИК Николай Булаев предложил обратиться по данным фактам в следственные органы. Он добавил, что ответственность за них несет не только сборщик подписей, но и сам кандидат, поскольку это его доверенное лицо.

"Здесь уже не скроешь, что кто-то из них подписи нарисовал", - констатировал глава МГИК.

Он также рассказал, что у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Напомним, выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября. Зарегистрированы 233 человека, 57 получили отказ.

В этом году впервые на выборах депутатов МГД будет проведен эксперимент по электронному голосованию. В нем примут участие жители трех округов города.

Источник фото: Правда.ру

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