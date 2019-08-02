У 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы при проверке выявлено 339 подписей людей, которых уже нет в живых.
Глава столичного избиркома Валентин Горбунов заявил, что зампредседателя ЦИК Николай Булаев предложил обратиться по данным фактам в следственные органы. Он добавил, что ответственность за них несет не только сборщик подписей, но и сам кандидат, поскольку это его доверенное лицо.
"Здесь уже не скроешь, что кто-то из них подписи нарисовал", - констатировал глава МГИК.
Он также рассказал, что у 29 кандидатов обнаружили более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Напомним, выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября. Зарегистрированы 233 человека, 57 получили отказ.
В этом году впервые на выборах депутатов МГД будет проведен эксперимент по электронному голосованию. В нем примут участие жители трех округов города.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Жириновский предложил расширить полномочия и состав Мосгордумы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Шеин: в Москве по сути людям запретили иметь возможность свободно выбирать из числа поддержанных ими кандидатов депутатов местного парламента
54% опрошенных россиян хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Что стоит за этим рейтингом, "Правде.Ру" рассказали эксперты.
Обряд будут совершать 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, которые соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон.