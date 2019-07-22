Руководителем администрации главы и правительства Якутии назначен Афанасий Владимиров. Ранее он был возглавлял департамент по вопросам местного самоуправления.
О кадровых решениях сообщил в Twitter глава региона Айсен Николаев.
Экс-руководитель администрации Федор Борисов назначен заместителем Владимирова.
Добавим, Владимиров был назначен главой департамента по вопросам местного самоуправления в прошлом году. До этого он был министром образования, министром по делам молодежи и семейной политике.
Ранее Николаев назначил нового министра по развитию Арктики и делам народов Севера. Им стал Владимир Черноградский.Предыдущий глава ведомства Александр Саввинов был освобожден от должности по собственному желанию. Сообщалось, что у чиновника проблемы со здоровьем.
Источник фото: Facebook
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