Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление о досрочной отставке. Он направил его в гордуму, рассмотрение намечено на 17 июля.
Чиновник сказал, что он сделал то, что должен был сделать. Во главе города после его отставки до выборов будет стоять первый замглавы Евгений Коршиков.
Полномочия Климова заканчивались в сентябре текущего года. В единый день голосования состоятся выборы мэра. Выдвижение кандидатов уже завершено. Климов свою кандидатуру не выдвигал. В данный момент на пост главы города претендуют 23 человека, среди них есть и самовыдвиженцы, и представители партий.
Климов, который состоит в "Единой России", подает в отставку уже второй раз. В сентябре 2018-го Вячеслав Шпорт, который тогда был губернатором Хабаровского края, рекомендовал ему уволиться из-за невыполнения плана комплексного развития города, и тот написал заявление. Позже Климов его отозвал.
Критиковал мэра и следующий губернатор Сергей Фургал, но принял решение оставить его на посту, чтобы в городе не было безвластия.
Источник превью: сайт администрации Комсомольска-на-Амуре
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