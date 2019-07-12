Глава Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

Глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление о досрочной отставке. Он направил его в гордуму, рассмотрение намечено на 17 июля.



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Чиновник сказал, что он сделал то, что должен был сделать. Во главе города после его отставки до выборов будет стоять первый замглавы Евгений Коршиков.

Полномочия Климова заканчивались в сентябре текущего года. В единый день голосования состоятся выборы мэра. Выдвижение кандидатов уже завершено. Климов свою кандидатуру не выдвигал. В данный момент на пост главы города претендуют 23 человека, среди них есть и самовыдвиженцы, и представители партий.

Климов, который состоит в "Единой России", подает в отставку уже второй раз. В сентябре 2018-го Вячеслав Шпорт, который тогда был губернатором Хабаровского края, рекомендовал ему уволиться из-за невыполнения плана комплексного развития города, и тот написал заявление. Позже Климов его отозвал.

Критиковал мэра и следующий губернатор Сергей Фургал, но принял решение оставить его на посту, чтобы в городе не было безвластия.

Источник превью: сайт администрации Комсомольска-на-Амуре

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