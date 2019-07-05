Депутаты Сыктывкара приняли отставку мэра

Сегодня на заседании Совета Сыктывкара депутаты приняли отставку мэра Валерия Козлова. И.о. градоначальника назначили Наталью Хозяинову, которая была его первым заместителем.



Отбор управленцев в кадровый резерв республики начался в Коми

Напомним, о грядущей отставке Козлова сообщалось накануне. Глава Коми Сергей Гапликов предложил ему стать представителем республики в Северо-Западном регионе страны, и он дал согласие. Константин Сапрыкин, занимавший этот пост 2 года, в конце июня скончался.

Козлов подчеркнул, что на новой должности сможет поработать на благо не только города, но и республики. Своими задачами он назвал поиск инвесторов и позиционирование Коми в сферах туризма, культуры, экономики.

Хозяинову Козлов назвал профессионалом, который очень хорошо знает свой город.

Конкурс на замещение должности мэра объявят в течение трех месяцев, выборы пройдут через полгода.

Источник превью: сайт администрации Сыктывкара

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