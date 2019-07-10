Чиновников в Ингушетии проверят на знание закона об обращениях граждан

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил главам муниципальных образований сдать зачет на знание закона о порядке рассмотрения обращений граждан.



Врио главы Ингушетии стал бывший прокурор республики Калиматов

Он отметил, что это не упрек, просто его действительно должны знать. Когда люди обращаются, им нужно отвечать в установленные сроки, если есть необходимость, направлять на место чиновников.

Калиматов добавил, что если увидит, что на какое-либо законное требование не поступила реакция, будет назначена служебная проверка, а потом последуют дисциплинарные взыскания.

Напомним, в конце июня Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Евкуров свое решение объяснил разобщенностью населения в республике.

Выборы главы региона состоятся 8 сентября, его изберут депутаты парламента из представленных президентом трех кандидатур.

Источник превью: официальный сайт Ингушетии

Читайте также:

Врио главы Ингушетии уволил семь из девяти советников Евкурова