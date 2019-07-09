Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что депутаты Госдумы должны гораздо более внимательно относиться к финансовым обоснованиям законопроектов, которые они предлагают.
Об этом он заявил, представляя отчет о работе ведомства в прошлом году.
Кудрин отметил, что документы не всегда готовятся качественно, нужны более подробные расчеты. Глава СП конкретизировал, что проработанного экономического обоснования нет у 95% выдвигаемых парламентариями законопроектов. В такому выводу пришли эксперты после изучения почти 1200 нормативных актов.
Чиновник добавил, что в 75% случаев к документам прилагаются две строки о том, что его воплощение в жизнь не потребует дополнительных денег из бюджета, еще в 20% случаев обоснования приводятся без подробных расчетов. Вопросы не возникают только к оставшимся 5% законопроектов.
Зачастую только ко второму чтению поправок выясняется, какие реально расходы нужны для их реализации, заключил Кудрин.
Источник превью: сайт Счетной палаты
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