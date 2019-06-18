В Кремле не согласны с мнением Кудрина о возможности социального взрыва

В Кремле абсолютно не согласны с мнением, высказанным главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, о возможности социального взрыва в нашей стране из-за роста нищеты. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



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Он напомнил высказывание Владимира Путина о том, что число граждан, доходы которых сократились, немного увеличилось из-за внешней экономической конъюнктуры и некоторых процессов в экономике РФ.

Между тем, говорить о росте бедности нельзя, указал Песков. Он констатировал, что глава государства считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного минимума самой важной, и решить ее призваны нацпроекты.

Слова Кудрина о возможности социального взрыва представитель Кремля объяснил эмоциями и добавил, что гипертрофированно оценивать проблему неверно.

Источник превью: Facebook

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