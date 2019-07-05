Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов предложил поощрять активно работающих партийцев. По его мнению, делать это сможет комиссия по этике.
По его словам, многие члены партии очень помогают людям, оказывают благотворительную помощь детдомам, неблагополучным семьям, и то, что они остаются без поощрения, это неправильно.
Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что предложение стоит обсудить. Вместе с тем он напомнил, что в уставе партии обозначены функции комиссии по этике, и про награды там ничего не сказано.
Романов в свою очередь заметил, что нормы устава в части регламентации работы комиссии надо скорректировать. Он заявил, что нужно поощрять тех, кто создает авторитет партии.
Напомним, комиссию "ЕР" возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Комиссия имеет право принимать решения об объявлении выговора, приостановке членства, лишении партбилета и т.д.
Источник превью: сайт Госдумы
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