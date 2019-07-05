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Источник Правда.Ру

В "ЕР" предложили поощрять партийцев за активную деятельность

Политика » Партии print

Депутат Госдумы от "Единой России" Михаил Романов предложил поощрять активно работающих партийцев. По его мнению, делать это сможет комиссия по этике.


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По его словам, многие члены партии очень помогают людям, оказывают благотворительную помощь детдомам, неблагополучным семьям, и то, что они остаются без поощрения, это неправильно.

Депутат ГД Евгений Ревенко сказал, что предложение стоит обсудить. Вместе с тем он напомнил, что в уставе партии обозначены функции комиссии по этике, и про награды там ничего не сказано.

Романов в свою очередь заметил, что нормы устава в части регламентации работы комиссии надо скорректировать. Он заявил, что нужно поощрять тех, кто создает авторитет партии.

Напомним, комиссию "ЕР" возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Комиссия имеет право принимать решения об объявлении выговора, приостановке членства, лишении партбилета и т.д.

Источник превью: сайт Госдумы

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Темы партия госдума единая россия
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