Представитель высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов посоветовал членам партии всегда продумывать свои слова и при необходимости вовремя "затыкать фонтан".
Он напомнил выражение Козьмы Пруткова: "Если у тебя есть фонтан, заткни его". По словам Орлова, если позиция недостаточно продумана, если ситуация или эмоциональное состояние не самые благоприятные, то лучше повременить с заявлениями.
Он добавил также, что избирателей не надо учить, так они ждут не совета, а ответа за происходящее и решения проблем.
Ранее руководство "ЕР" направило в региональные отделения рекомендации о том, как вести себя перед выборами. В частности, членам партии не рекомендуется врать и уходить от сложных вопросов, быть высокомерными лебезить, поддаваться на различные провокации.
Желательно для члена партии власти, согласно рекомендациям, владеть предметом, быть открытым, говорить "на человеческом языке", общаться с избирателями не только лично, но и активно в соцсетях.
Источник превью: сайт "Единой России"
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